Sabine Kolb aus Michelfeld ist am Samstag gegen 15 Uhr eine von einem Dutzend Besuchern im Schenkensee-Freibad. Sie spult ihre 2000 Meter ab, wie schon 35-mal zuvor in dieser Saison. „Wenn das Wetter mitspielt, komme ich am Sonntag nochmal“, sagt sie. © Foto: UFUK ARSLAN