Herb, malzig, bitter, fruchtig – den Geschmacksrichtungen verschiedener Biersorten sind keine Grenzen gesetzt. Mehrere Brauereien im Landkreis versorgen uns mit regionalem Bier und entwickeln immer wieder neue Varianten. Doch was trinken die Menschen in Schwäbisch Hall, Crailsheim und Gaildorf am liebsten? Das wollen die Redaktionen des HALLER TAGBLATTS, HOHENLOHER TAGBLATTS und der RUNDSCHAU wissen.

So geht’s: Vorschläge per Mail einsenden

So funktioniert die Abstimmung: