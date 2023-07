Wir haben unsere Leserinnen und Leser nach ihrer liebsten Biersorte gefragt und mehr als 30 Vorschläge erhalten. Diese Sorten aus dem Landkreis Schwäbisch Hall wurden per Mail eingereicht:

Von der Riedbacher Frankenbräu Brauerei:

· 1807 Original

· Hohenloher Schlitzohr Hell

· Hohenloher Schlitzohr Dunkel

· Alkoholfreies Weizen

· Radler naturtrüb

· Radler H+

· Hefeweizen

· Muswiese Gribbel Bier

· Spezial

· Festbier

· Kellerbier

· Pils

Von Haller Löwenbräu:

· Helles

· Meistergold

· Radler naturtrüb

· Sommerbier

· Pils

· Kristallweizen

· Mohrenköpfle

· Hefeweizen

· Zwickel

· Böckle

Von der Brauerei Häberlen:

· Gaildorfer Spezial

· Zwickel

· Gaildorfer Dunkles

Von der Brauerei Engel:

· Kellerbier

· Dunkles Kellerbier

· Premium Pils

Von der Spielbacher Goldochsen Brauereien:

· Helles

· Bockbier

Von anderen Brauereien:

· Raboldshausen Privat

· Brauerei Schmetzer Hefepils

Abstimmung beginnt jetzt

Um ein besseres Ergebnis zu bekommen, lassen wir nur unter den Top 10 abstimmen – das sind die Biersorten, die am häufigsten per Mail genannt wurden. Die Abstimmung läuft bis Mittwoch, 2. August, 23.59 Uhr. Danach geben wir den Gewinner bekannt und führen ein Interview mit der Gewinner-Brauerei. Dies ist keine repräsentative Umfrage, sie soll lediglich ein Stimmungsbild über die Vorlieben in der Region geben. Hier folgt das Formular zur Abstimmung (gegebenenfalls müssen Sie dazu einen externen Inhalt im Browser zur Darstellung freigeben):