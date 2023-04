Wie einfach doch manche Fragen gelöst werden können, für die man in der Vergangenheit keine Antworten fand, zeigt das Beispiel eines Zebrastreifens in der Schönberger Straße in Unterrot.

Sicherheit für Schulkinder hat Priorität

Es gilt dort, einen sicheren Weg nicht nur für die Schulkinder üb...