In Gaildorf werden in absehbarer Zeit mehr als 30 Kindergartenplätze fehlen. Der Gemeinderat hat deshalb in seiner Webex-Sitzung am Mittwochabend nach kurzer Diskussion den Baubeschluss für einen Interimskindergarten auf dem Hohbühl gefasst. Alternativen sieht man nicht. Die Kosten für die befri...