Ein 35-jähriger Audi-Fahrer war am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Bundesstraße 14 von Stuttgart in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Auf Gemarkung Sulzbach/Murr kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Leitplanke, schreibt das Polizeipräsidium Aalen in einer Pressemitteilung.

Anschließend rutschte der 35-Jährige mit seinem Fahrzeug die Böschung am rechten Fahrbahnrand hinab. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand jedoch hoher Sachschaden von insgesamt etwa 50.000 Euro.

Aufgrund des ausgetretenen Motoröls musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.