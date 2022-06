Mit 18 Jahren den Koffer packen, ab nach Mallorca fliegen, dort für zwei Jahre als Barkeeperin arbeiten, sich dabei verlieben und dann nach Schwäbisch Hall ziehen – das beschreibt Marias vergangene fünf Lebensjahre in aller Kürze. „Die zwei Jahre auf Mallorca waren bisher die größte und beste Reise für mich“, sagt die 23-Jährige.

Gerade volljährig und ganz auf sich alleine gestellt, konnte sie die Insel mit all ihren Facetten erleben. Mit wilden Partynächten, ruhigen Sandstränden und meist besserem Wetter als zu Hause. „Besonders die Arbeit als Barkeeperin hat mir total Spaß gemacht“, erinnert sich Maria. Wie auf Reisen üblich, lernte sie viele Fremde kennen. Und einer davon ist auch heute noch tagtäglich an ihrer Seite. Für ihn verließ sie sogar die Insel, um sich ein gemeinsames Leben in Hohenlohe aufzubauen.

Rund drei Jahren lebt sie nun in diesem Landstrich und fühlt sich wohl. „Obwohl es recht ländlich ist, ist hier so viel geboten – wirtschaftlich wie auch kulturell“, erläutert sie. „Schwäbisch Hall und die gesamte Region und ihre Menschen sind mir sehr ans Herz gewachsen.“

Auf der Bucketlist

stehen exotische Ziele

Fernweh nach neuen Kulturen, exotischer Musik und unbekannten Zielen kennt sie dennoch gut. Zum Cover-Shooting für Hohenlohe Trends wird sie mit Koffer und Reisetasche auf die stillgelegten Bahngleise bei Wittenweiler gesetzt. Wäre Reisen mit der Bahn eine Option für sie? „Schon auch, ja.“ Tagestrips nach Berlin oder in ihre Heimat Weimar sind keine Seltenheit. Einige Traumziele hat die junge Musikerin aber fix auf ihrer Liste stehen: „Kuba oder Brasilien würde ich zum Beispiel super gerne bereisen. Das Klima, die Kultur, die Menschen und ihre Art zu leben, faszinieren mich enorm.“

Wird ihre Sehnsucht nach Neuem oder die Erinnerung an Erlebtes zu groß, hat sie „ihr Ventil“ gefunden: die Musik. Dann packt sie ihre Gefühle in Liedzeilen, schreibt eigene Songs – „meist sehr melancholische“ –, spielt Gitarre und singt. Das ist es auch, was sie in Zukunft machen will: Als Singer-Songwriterin arbeiten, um ihrer großen Leidenschaft in ihrem eigenen Leben eine feste Bühne zu geben.

