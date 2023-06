Die Stille der Natur – das ist es, was viele Camping-Freunde suchen. Und genau die frisch erwachte und saftig-grüne Natur soll auch beim Shooting für das Juni-Magazin eingefangen werden. Bevor es aber „still“ werden kann, wird es erstmal unverkennbar laut, als die zwei Hauptdarsteller – natürlich neben Model Erica Gonzalez Hernandez – ihren Auftritt haben. Die Motorgeräusche des VW T2 (Baujahr 1975) von Matthias Ensinger sind schon zu hören, als der gelbe „Bulli“ noch nicht mal zu sehen ist. Und auch der Landrover Defender (Baujahr 2004) von Dennis Scherer kündigt sich bereits von Weitem an. Beide Autos haben schon zig Abenteuer auf dem Buckel. So war der „Landy“ mit Dennis und seiner Partnerin Sophia Löffelhardt bis Oktober noch in Afrika unterwegs (wir berichteten).

Zwei Monate Roadtrip durch Frankreich und Spanien

Wie erfüllend das Freiheitsgefühl ist, wenn man mit einem Camper die Straßen der Welt erkundet – das weiß auch Model Erica. Sie selbst war vergangenes Jahr für zwei Monate auf einem Roadtrip durch Frankreich und Spanien. „Das war wunderschön, aber teilweise war es auch hart alleine unterwegs zu sein, immer einen sicheren Stellplatz zu finden und mit Fremden ins Gespräch zu kommen“, berichtet Erica. „Ich habe mich aber selbst dadurch auch nochmal von einer ganz neuen Seite kennengelernt.“ Kein Wunder, kann sie sich sofort in die Shooting-Szene einfühlen und mit zig authentischen Posen glänzen. „Ich liebe das Campen einfach unheimlich. Für mich gibt es keine schönere Art, Urlaub zu machen.“

Ericas Heimat ist Teneriffa

Neue Länder zu erkunden, das liegt der 29-Jährigen ebenfalls. Vor sechs Jahren zog Erica für ein Auslandssemester von ihrer Heimat Teneriffa nach Schwäbisch Hall und lebt inzwischen in Weißbach. Seither arbeitet sie als Fotografin und ist mitunter international für Hochzeiten oder andere Shootings unterwegs. „Mein größter Traum ist es, die ganze Welt zu sehen. Meine Liste für mögliche Reiseziele ist unendlich!“ Und wo würde sie anfangen? „Ganz klar in Italien, wegen des guten Essens, der alten Städte und der vielfältigen Landschaft von den Bergen bis hin zum Meer.“