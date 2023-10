Die Stadt Gaildorf hat zwei große Baugebiete vor der Brust: In „Häusersbach III“ im Süden der Kernstadt sind bis zu 60 Einfamilienhäuser sowie zwei bis sechs Mehrfamilienhäuser geplant. In der „Ebene II“ in Ottendorf sollen 44 Einfamilienhäuser und vier oder fünf Mehrfamilienhäuser e...