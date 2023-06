Nach monatelangen Arbeiten und mehreren Terminverschiebungen können ab Freitag (23.6.), 16 Uhr, Fahrzeuge wieder am Zwinger vorbei in die Unterlimpurger Straße hinunter und vor allem wieder hinauffahren. Die Betoninstandsetzungsarbeiten an der Brüstung sind bis auf kleine Bereiche abgeschlossen, teilt die Stadt mit.

Gehweg bleibt vorerst gesperrt

Die Auflösung der Teilsperrung hatte die Verwaltung am Montag noch auf Freitag nächster Woche verschoben. Der noch fehlende Ausbau der Fundamementplatten für die Hilfsstützen unterhalb der sanierten Kragplatte soll nun aber später mit Tagesbaustellen samt Ampelregelung erfolgen. Der Gehweg bleibt vorerst gesperrt, da die Montage des Geländers aussteht.