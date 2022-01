Die Bankkunden in Gschwend und der Umgebung müssen sich bald an einen neuen Namen gewöhnen. Die Raiffeisenbank Mutlangen und die Volksbank Welzheim streben eine Fusion an. Nach dem Zusammenschluss möchte das Geldhaus unter dem Namen VR-Bank Schwäbischer Wald am Markt auftreten. Zuletzt hatte die...