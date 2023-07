Bahnreisende müssen seit dem 17. Juni improvisieren – oder auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Denn seitdem rollt kein Zug mehr zwischen Schwäbisch Hall-Hessental und Murrhardt. Grund sind verschiedene Baustellen, unter anderem an den Bahnübergängen bei Westheim und in Ottendorf sowie am ...