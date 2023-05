Zwei Freibäder im Kreis Hall haben bereits geöffnet: das Crailsheimer Freibad im Maulachtal sowie das Bad in Schrozberg. Die anderen Freizeiteinrichtungen starten in den kommenden Tagen in die Saison. Nur in Gaildorf braucht man noch ein wenig Geduld: Die Generalsanierung ist in vollem Gange. Die ...