Am Sonntag kam es am Sonnenbachsee bei Pfahlheim im Ostalbkreis zu einem Badeunfall. Ein 15-Jähriger, der, wie die Polizei berichtet, wohl nicht schwimmen konnte, war gegen 17.20 Uhr mit Freunden im Bereich des Sandstrandes im Wasser, als er vermutlich an einer tieferen Stelle plötzlich unterging....