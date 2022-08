Der 15-Jährige, der am Sonntag nach einem Badeunfall im Sonnenbachsee in Pfahlheim wiederbelebt werden musste, ist am Mittwochnachmittag in einem Krankenhaus gestorben. Das teilt das zuständige Polizeipräsidium Aalen mit. Der Junge war gegen 17.20 Uhr unweit des Ufers untergegangen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sowie zu den näheren Todesumständen laufen, schreibt die Polizei abschließend.