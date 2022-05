Es geht wieder los: Die Freibäder in der Region öffnen ihre Pforten und laden zum Schwimmen, Planschen, Sonnenbaden und Entspannen ein. Doch was ist in Sachen Bademoden diesen Sommer angesagt? Hier sind die aktuellen Trends:

Rückenfrei/Cut-Outs: Badeanzüge, die einen Blick auf den Rücken freigeben, sind in diesem Jahr besonders gefragt. Der raffinierte Ausschnitt macht das sonst eher zurückhaltende Modestück zu einem echten Hingucker. Wer lieber Bikini trägt, sollte in diesem Sommer einen mit Cut-Outs wählen. Egal ob tiefe Einblicke oder subtile Blitzer – jeder Ausschnitt ist effektvoll.

Unifarben: Die vergangenen Jahre waren wild und es konnten gar nicht genug Muster und Aufdrucke auf der Bademode zu sehen sein. 2022 wird es stiller: Unifarbene Badehosen und Bikinis liegen im Trend. Vor allem schwarze Exemplare werden wohl in den Freibädern und an den Stränden zu sehen sein. Sie lassen sich toll mit bunten Accessoires kombinieren.

High Waist: Die Bikinihose mit den hohen Hüften ist schon seit einigen Saisons im Trend und darf auch dieses Jahr nicht fehlen. Das High-Waist-Modell ist Figurschmeichler und modischer Hingucker zugleich und passt zu vielen verschieden gestalteten Oberteilen – ein echtes Allroundtalent!