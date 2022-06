Dank der kleinen Hitzewelle läuft die Badesaison am Starkholzbacher See bereits auf Hochtouren. Optisch und baulich hat sich am Starkholzbacher See seit dem Frühjahr einiges getan. Vor allem der Förderverein, aber auch die Stadtverwaltung waren aktiv.

Trotz der warmen Temperaturen haben sich bishe...