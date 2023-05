Am frühen Morgen des Pfingstmontages gegen 5 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe im Wilhelm-Heller-Ring in der Stadtheide einen Zigarettenautomaten auf. Sie entwendeten aus diesem Tabakwaren und Bargeld im Gesamtwert von über 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden am Zigarettenautomat beläuft sich auf mehrere tausend Euro, schreibt die Polizei. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegengenommen.