Die am Sonntag im Hällisch-Fränkischen Museum eröffnete Ausstellung dürfte nach den Osterferien ein Ziel von etlichen Schulklassen werden. In der Ausstellung „Kunst trotz(t) Ausgrenzung“ werden hochaktuellen Themen Kriegsfolgen, Flucht und Ankommen in der Fremde, Rechtsradikalismus sowie die...