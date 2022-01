In einer weißen Plastikwanne, mit einem Handtuch zugedeckt, lag der Säugling Anfang September, an einem Dienstag, 17.15 Uhr, auf einem Feldweg am Waschbach in Hessental. Der Junge wurde lebend ausgesetzt. Passanten fanden ihn und alarmierten die Polizei. Unter anderem mit einem Hubschrauber war no...