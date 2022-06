Am Sonntagabend gegen 18 Uhr klingelte eine Frau bei einer Anwohnerin in der Straße In der Ilgenwiesen und gab sich gegenüber der Bewohnerin als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus. So konnte sich die Unbekannte Zutritt zur Wohnung der Seniorin verschaffen. Später stellte die Bewohnerin fest, ...