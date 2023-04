Die Hohenloher Band Annâweech heizt den Gästen in der gut gefüllten Oberroter Kultur- und Festhalle ordentlich ein. Nach anfangs zögerlicher Interaktion des Publikums singen am Ende viele lauthals mit. Das vorangegangene Konzert in Spielbach hatte die Messlatte hoch angesetzt in Sachen Stimmung. Wie schafft Sänger und Gitarrist Molle, auch müde Gäste munter zu machen?