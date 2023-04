Staatsanwalt Sven Güttner wirft zu Beginn der Verhandlung am Haller Amtsgericht einem 64-Jährigen vor, dass dieser im Mai 2022 einer freien Mitarbeiterin einer Schule im Landkreis mit seiner Hand in den Schritt gepackt und ihre Hand an sein Geschlechtsteil geführt habe. Der Hausmeister, der seit ...