Möglicherweise hielt Anglerwetter und nasskalte Witterung am Sonntag Händler und Besucher des Anglerflohmarkts an der Schnellgaststätte Weidner in Fichtenberg zurück. Hansjörg Hoßbach von der Fischhege Rot-Kocher hielt beide Faktoren für möglich. Zum einen beißen die Fische bei Regen besser...