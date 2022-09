Viel los in Gaildorf am vergangenen Wochenende: Was die Stadt und ihre Umgebung an Waren zu bieten haben, das konnte sich sehen lassen: Zwölf Direkterzeuger und -vermarkter machten mit beim zweiten Limpurger Markt.

Auf Schusters Rappen durch die Natur

Allen, denen die Innenstadt zu wenig Raum bot, be...