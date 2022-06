Bei der Aktion „Hier sind wir zu Hause“ steht immer eine Woche lang eine ausgewählte Kreiskommune im Fokus. Redakteure und Mitarbeiter des Haller Tagblatts nehmen sich in der Berichterstattung ausgewählte Themenbereiche vor. Am Ende steht ein Vor-Ort-Termin, bei dem die Möglichkeit besteht, mit HT-Mitarbeitern aus allen Abteilungen ins Gespräch zu kommen. In diesem Jahr macht Untermünkheim den Anfang, am Montag geht es los.

Die Themen, denen sich die Redaktion in der Vorberichterstattung annimmt, stehen fest: „Familie“, „Genuss“, „Kultur“ und „Sport/Freizeit“. Zusammengeführt wird das alles am Donnerstag kommender Woche. Beim Herzstück von „Hier sind wir zu Hause“, wird Jürgen Stegmaier, stellvertretender Redaktionsleiter des Haller Tagblatts, dann auf der Bühne im Hof des Rößler-Museums live Bürgermeister Matthias Groh interviewen und jede Untermünkheimerin und jeder Untermünkheimer können dabeisein. „Ich bin gespannt, was der Schultes über seine liebenswerte Kochertalgemeinde zu erzählen hat. Uns interessiert, was gut läuft, aber natürlich auch das, was Probleme bereitet“, sagt Stegmaier. „Vor allem freuen wir uns, die Menschen im Ort persönlich kennenzulernen.“

Drumherum wird am Donnerstag einiges geboten sein. Die Freiwillige Feuerwehr Untermünkheim bietet einen Weitspritzwettbewerb für Kinder an, es gibt eine Hüpfburg, Torwandschießen und ein Glücksrad. Zudem wird die Siegerin oder der Sieger eines Malwettbewerbs für die Kindergärten gekürt: Die Bilder werden vor der Bühne ausgestellt und das Publikum entscheidet sich per Applaus für das schönste Kunstwerk. Ein Dezibelmessgerät kommt dabei zum Einsatz.

Mitarbeiter werden vorgestellt

Hunger oder Durst wird keiner haben, der Förderverein des Rößler-Museums bewirtet mit Essen und Trinken. „Bringen Sie Ihre Abomax-Karte oder den Verzehrgutschein mit, dann gibt es einen Preisnachlass“, sagt Jürgen Stegmaier. Moderator Harald Grüßer führt durch den Abend. Er wird zu Beginn der Veranstaltung die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haller Tagblatts auf die Bühne bitten und sie vorstellen. „Dann wissen Sie genau, mit wem Sie es zu tun haben und vielleicht am Abend noch unterhalten wollen“, sagt Jürgen Stegmaier. Ein Grußwort kommt auch von Thomas Radek, Geschäftsführer der Südwestpresse Hohenlohe, zu der die drei Kreiszeitungen Haller und Hohenloher Tagblatt sowie die Rundschau Gaildorf gehören.

Ausführlich berichtet wird über die Vor-Ort-Aktion in Untermünkheim in dieser Zeitung am Samstag kommender Woche. Die Redakteurinnen und Redakteure des Haller Tagblatts halten Augen und Ohren offen, um einen sicherlich schönen Abend in Text und Bild festzuhalten. Die Vor-Ort-Aktion geht bis etwa 20 Uhr.

Eines ist dem stellvertretenden Redaktionsleiter Jürgen Stegmaier noch wichtig: „Wenn Sie Themen haben, über die wir an diesem Abend mit dem Bürgermeister sprechen sollten, freuen wir uns auf Hinweise.“ Eine kurze Mail an die Redaktion reiche völlig aus.