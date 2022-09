Die Pflanzenheilkunde wird seit einigen Jahrzehnten verstärkt erforscht. In den Blickpunkt rückten in den letzten Jahren zunehmend Gewürze. Professorin Dr. Sigrun Chrubasik-Hausmann ist Allgemeinmedizinerin, praktiziert in Bad Ragaz (Schweiz) und forscht immer noch wissenschaftlich an der Univers...