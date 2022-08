Es ist ein Ärgernis“, schreibt Kurt Schary. Der Eisenbahnfreund und Organisator des Geburtstagsfests zum 150-Jahr-Jubiläum des Bahnhofs in Eckartshausen beobachtet genau, was sich auf und um die Gleise rund um seinen Heimatort Eckartshausen abspielt. So weiß Schary zum Beispiel, wann mal wieder...