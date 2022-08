Ich habe gerade eine kleine Odyssee hinter mir, nur weil ich Altglas entsorgen wollte“, so beginnt eine E-Mail, die unsere Redaktion am Samstag erreicht hat. Der Ottendorfer, der nicht mit Namen genannt werden möchte, wollte am Freitag Altglas in Ottendorf einwerfen. Beide Weißglas-Container sei...