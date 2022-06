Am 4. Dezember 2018 war die Welt für Manuela Kramser und Markus Rückert noch in Ordnung. Die Lehrerin aus Schwäbisch Hall kaufte von der Stadt Gaildorf ein 462 Quadratmeter großes Grundstück im letzten Abschnitt des Baugebiets Wörlebach in Großaltdorf. An der heutigen Rotmilanstraße sollte e...