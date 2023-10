Es ist der schönste Tag im Leben eines Paares: Schon viele Monate im Voraus wurde alles bis ins kleinste Detail geplant, die Location steht fest, die Gästeliste ebenfalls und auch Brautkleid und Anzug sind ausgesucht. Dann ist es so weit und die Verliebten geben sich vor Freunden und Familie das Ja-Wort. Doch was, wenn sich Braut und Bräutigam gar nicht kennen? Wenn sie sich erst wenige Stunden vor der Trauung das erste Mal begegnen? Für die allermeisten ist das wohl unvorstellbar, doch in der Sat. 1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ trauen sich die Kandidatinnen und Kandidaten genau das – eine Blind-Hochzeit.

Schloss Langenburg als romantische Kulisse

Heute Abend läuft die dritte Folge der zehnten Staffel. Vor den Altar treten werden Marina und Robert – und das in Langenburg. Dabei kommen die beiden gar nicht aus der Region, sie lebt in Dormagen, er in Berlin. Doch beide sind bereit, sich auf das Experiment einzulassen und sich vor der romantischen Kulisse zu vermählen. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass das Schloss als Drehort dient, schon in der letzten Staffel wurde dort geheiratet. Dieses Jahr ist zudem eine Kandidatin aus Schwäbisch Hall dabei.

Nachdem sie rund dreieinhalb Jahre single war, sucht die 28-jährige medizinische Fachangestellte nun den Richtigen: Einen, mit dem sie eine Familie gründen und ein glückliches Leben führen kann. Er soll gebildet, fürsorglich und humorvoll sein, zuhören und gerne Gespräche führen. Weil sie auch gerne und viel unterwegs ist, wünscht sie sich zudem einen aktiven, sportlichen und spontanen Partner. Sie selbst sei entspannt und liebevoll.

Robert könnte der Richtige für sie sein: Zwar eher introvertiert und ruhig, beschreibt sich der 35-Jährige vor allem als Romantiker, als offen, optimistisch und geduldig. Der Projektleiter in der Energiebranche liebt Fußball und macht fast täglich Sport. Er ist seit zwei Jahren alleinstehend und wünscht sich ebenfalls eine eigene Familie mit einer Partnerin, mit der er sein Leben teilen kann. Und für die würde er überall hinziehen.

Ausstrahlung zur Prime-Time im TV

Dass die beiden als Match ausgesucht wurden, erfahren sie erst vor dem Standesamt in Langenburg. Hier lernen sie sich das erste Mal kennen, noch am selben Tag wird geheiratet. Wie werden Marina und Robert reagieren, wenn sie sich zum ersten Mal begegnen? Macht einer der beiden einen Rückzieher oder werden sie die „Hochzeit auf den ersten Blick“ wagen und den Bund der Ehe schließen? Die Antwort gibt es heute Abend, 9. Oktober, im TV: um 20:15 Uhr auf Sat. 1 oder auf Joyn. Oder schon vor der Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+.