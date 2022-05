Sie ziehen durch die Stadt, verkünden ihre Forderungen am ZOB und auf dem Marktplatz, tragen Banner und machen Lärm. 80 Erzieherinnen und Erzieher haben sich am Freitag einem bundesweiten Streik angeschlossen. Der soll vor der Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam Druck erzeugen, bericht...