Der Bauernverband feiert 75-jähriges Jubiläum und hurra, das ganze Dorf ist da“, begrüßt Jürgen Maurer am Freitagabend in der Arena Hohenlohe in Ilshofen freudestrahlend das jubelnde Publikum. Der Vorsitzende des Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems betont in seiner kurzen Ansprache...