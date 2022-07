Am Samstag gegen 14.50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Einkornstraße, vom Bahnhof kommend, in Richtung Sulzdorfer Straße mit seinem Peugeot. Auf Höhe der Kleingartenanlage kam er in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden D...