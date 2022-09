Christoph Holl hat die Strecke für die dritte Oldtimer- und Genießerfahrt des ADAC-Ortsclubs Schwäbisch Hall geplant. Am Sonntag startet die Tour in eine neue Runde. Los geht es um 9.01 Uhr bei der Firma Auto Koch in Hessental. Gegen 14 Uhr sind die alten Autos auf dem Haller Marktplatz zu bestaunen.