20 000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Montag zwischen 14 und 14.30 Uhr, indem er vier vor einem Ärztehaus in der Straße Am Spitalbach geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Touran, einen VW T-Roc, eine...