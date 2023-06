Zu einem Einsatz der Feuerwehr ist es am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr in der Mittnachtstraße gekommen, nachdem in einer Wohnung aus bislang unbekannter Ursache ein Mülleimer in Brand geraten war. In der Wohnung befanden sich drei Kinder und ein Erwachsener, welche durch ausgelöste Rauchwarnmelder auf den Brand aufmerksam wurden und die Feuerwehr verständigten. Das Feuer im Mülleimer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor sich der Brand ausbreiten konnte. Alle Personen blieben unverletzt. Da die Wohnung aufgrund der Ruß- und Raucheinwirkung nicht mehr bewohnbar ist, mussten die Bewohner in einem Hotel unterkommen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.