Die Weihnachtsstimmung lässt man sich in Pfullingen nicht nehmen: Während in Eningen, Münsingen, Metzingen und Bad Urach die Weihnachtsmärkte wegen der Pandemielage abgesagt wurden, hält man in Pfullingen an dem Plan fest, den stadteigenen Markt vom Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. Novem...