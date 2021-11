Der sprichwörtliche warme Mantel ist nicht in jedem Haushalt eine Selbstverständlichkeit. Viele Kinder in Reutlingen leben in prekären finanziellen Verhältnissen. Mit der Weihnachtsaktion „Sternenfunkeln in Kinderaugen“ sollen ihre Wünsche und Bedürfnisse wenigstens ein bisschen erfüllt werden.