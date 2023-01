Eine offenbar vorgezeigte Pistole hat am Mittwochnachmittag, dem 18.01.23, in Orschel-Hagen zu einem Polizeieinsatz geführt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich mehrere Kinder am Spielplatz in der Aalener Straße auf, als zwei maskierte Jugendliche dazu stießen. Einer der beiden soll den Kindern eine schwarze Pistole vorgezeigt und diese kurz darauf wieder eingesteckt haben.

Als die Kinder daraufhin davonrannten, folgte ihnen das Duo kurzzeitig. Die Jugendlichen konnten von den hinzugerufenen Polizeibeamten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen zu den Unbekannten aufgenommen.

In einen Kindergarten und in eine Schule im Stadtteil Orschel-Hagen wurde am vergangenen Wochenende (14./15. Januar 2023) eingebrochen. Ob die beiden Einbrüche zusammenhängen, das ermittelt derzeit die Polizei.