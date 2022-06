Aufgrund zahlreicher Erkrankungen unter den Mitwirkenden muss die Württembergische Philharmonie Reutlingen (WPR) das 9. Sinfoniekonzert mit Gustav Mahlers 3. Sinfonie in Reutlingen am Montag, 20. Juni, sowie das Gastkonzert in Villingen-Schwenningen am Dienstag, 21. Juni, kurzfristig absagen. Dies erklärt die WPR in einer Pressemitteilung. Informationen zur Rückabwicklung der Tickets für das Reutlinger Konzert finden Ticketbesitzer in Kürze auf der Homepage unter www.wuerttembergische-philharmonie.de