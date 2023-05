Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntag mit vier Leichtverletzten und hohem Sachschaden. Gegen 10.35 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Toyota von der Benzstraße in Pfullingen kommend in den Kreuzungsbereich mit der Daimlerstraße ein. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten 41-jährigen Mercedesfahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die beiden beteiligten Fahrzeuglenker sowie zwei Mitfahrer im Toyota leichte Verletzungen. Alle vier Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro entstand, wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr war zur Unterstützung der Bergung mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit sieben Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften an der Unfallstelle.