Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung L 378a/K 6720 ereignet hat. Ein 62-Jähriger befuhr gegen 21.20 Uhr mit seinem Saab die Landesstraße in Richtung Rommelsbach und wollte an der Einmündung in Richtung Sondelfin...