Vermutlich fehlende Aufmerksamkeit führte am vergangenen Samstagabend, gegen 21 Uhr, in der Max-Eyth-Straße in Pfullingen zu gleich zwei verletzten Verkehrsteilnehmern, wie die Polizei mitteilt.

Zwei Stürze

Ein 18-jähriger Motorradfahrer kam einem ebenfalls 18-jährigen Pedelecfahrer entgegen, welcher nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes einbiegen wollte. Der Radfahrer, welcher ohne Schutzhelm unterwegs war, dürfte den bevorrechtigten Motorradfahrer übersehen haben, sodass dieser scharf bremsen und ausweichen musste. Beide kamen in der Folge zum Sturz.

Der Fahrradfahrer zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klink verbracht werden. Der Motorradfahrer zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Am Fahrrad müssten ersten Schätzungen der Polizei zufolge 2500 Euro und am Motorrad 1000 Euro Sachschaden entstanden sein. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ohne Beleuchtung

Kurz danach kam es zu einem weiteren Unfall zwischen Unterhausen und Pfullingen. Zwei Verletzte sind das Resultat dieses Verkehrsunfalls zwischen einer 27-jährigen Fahrradfahrerin und einem 19-jährigen Fußgänger. Ebenfalls am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr, fuhr die E-Bike-Fahrerin ohne vorgeschriebene Beleuchtung auf dem Radweg von Lichtenstein-Unterhausen nach Pfullingen. Sie prallte gegen den 19-jährigen Geschädigten, welcher mit einem 17-jährigen Bekannten zusammen in gleicher Richtung lief.

Der 19-Jährige stürzte durch den Aufprall mit der Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin, welche keinen Schutzhelm trug, stürzte ebenfalls und zog sich schwere Kopfverletzungen und Prellungen zu. Sie musste in eine Klinik verbracht werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Pfullingen ergaben sich Hinweise auf Drogenbeeinflussung bei der Fahrradfahrerin, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.