Wie die Polizei mitteilt, war das 32-jährige Opfer nach derzeitigem Ermittlungsstand am Montag gegen 23.45 Uhr alleine auf dem Weg nach Hause von einer Veranstaltung in der Festhalle Mägerkingen. Nachdem sie von der Reutlinger Straße durch die Bahnunterführung in die Linkstraße gelaufen war, habe sie bemerkt, wie ihr drei Männer folgten.

Ein etwa 30-jähriger unbekannter Mann aus dieser Gruppe soll sie angesprochen und anschließend zu Boden gestoßen haben. Danach soll er sich auf einer angrenzenden Grünfläche an der Frau vergangen haben, die sich vergeblich zur Wehr setzte. Er habe erst von ihr abgelassen, als ein Fahrzeug in der Nähe vorbeifuhr. Der Täter und seine zwei Begleiter seien daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Nachdem die Tat wenig später angezeigt worden war, fahndete die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach den Männern. Die Suche war bislang erfolglos.

So sah der unbekannte Täter aus

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, circa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank, dunkle Haare, dunkler Vollbart, bekleidet mit einer hellen Hose. Einer der beiden männlichen Begleiter soll eine blau-weiße Jacke und der andere eine Basecap getragen haben. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die die drei Unbekannten möglicherweise auch bereits auf der Veranstaltung in der nahegelegenen Festhalle gesehen haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese nehmen das Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-4000, oder das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/9918-0, entgegen.