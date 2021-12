In grellroter Sprühfarbe prangt ein Hakenkreuz am Eingangsschild des Reutlinger Landratsamts: Vermutlich am Samstag oder Sonntag wurden gleich mehrere der verfassungsfeindlichen Symbole am Gebäude in Reutlingen aufgesprüht. Nach Aussagen der Reutlinger Polizei waren die Hakenkreuze am Freitagaben...