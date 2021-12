Die Polizei in Reutlingen hat am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr nach zwei Diebstählen in einem Einkaufsmarkt in der Straße „Am Heilbrunnen“ zwei Männer festgenommen. Zwischenzeitlich befinden sie sich in Untersuchungshaft.

Einer der beiden Männer, ein 29-Jähriger, belud am Donnerstagabend g...