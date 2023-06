In diesem Jahr hätte der Neigschmeckt-Markt, bei dem seit vielen Jahren saisonale und regionale Produkte angeboten werden, vom Reutlinger Gastronom Uwe Grauer organisiert werden sollen. Doch zur Umsetzung des Events kommt es nicht: Der Neigschmeckt-Markt 2023 ist abgesagt. Das wurde am Mittwoch bekannt.

Organisator Grauer nennt in einem Schreiben an die Händler und Aussteller als Gründe für die Absage die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs. Auf telefonische Anfrage unserer Zeitung war Grauer nicht erreichbar.

Absage kommt überraschend

Über viele Jahre haben die beiden Erfinderinnen Karin Zäh und Gabriele Janz den Markt organisiert und damit Tausende Besucherinnen und Besucher in die Planie und in den Stadtgarten gelockt. Im vergangenen Jahr wurde das Event am 24. Juli umgesetzt; davor fiel es zwei Jahre aufgrund der Corona-Pandemie aus. Als Zäh und Janz die Organisation in andere Hände abgeben wollten, habe Uwe Grauer sofort Interesse signalisiert. „Ich bin in der Stadt ohnehin sehr engagiert, und der Markt bedeutet eine großartige Belebung der Innenstadt“, sagte Grauer im März, als er als neuer Organisator vorgestellt wurde. Die Absage kommt daher überraschend.