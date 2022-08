Mehrere Verletzte hat es wohl bei einem Unfall auf der B313 in Pfullingen gegeben. Das teilte ein Sprecher der Polizei Reutlingen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Demnach sind um kurz vor 21.30 Uhr zwei Autos im Ursulabergtunnel frontal zusammengestoßen. Der anfänglichen Meldung nach sind drei Menschen verletzt - die Angabe ist jedoch so früh nach dem Unfall noch nicht sicher, so der Sprecher. Der Tunnel ist derzeit gesperrt (Stand 21.35). Es gebe keine Anzeichen, dass ein Feuer ausbrechen könne.