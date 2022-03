Zwei Verletzte, zwei abgeschleppte Autos und ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 21 000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Dienstagnachmittag auf der L 380. Gegen 17.40 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem Skoda Octavia auf der Landesstraße in Richtung Sankt Johann unterwegs. Dabei erka...